Tragédia a benzinkúton: saját teherautója préselt halálra egy fiatalembert

Mint a riportból kiderül, a férfi teherautóval érkezett az előszállási benzinkúthoz, ahol megállt, hogy ellenőrizze a rakományt. A jármű azonban, mivel a sofőr nem húzta be a kéziféket, elkezdett gurulni. A férfi vissza akart szállni a vezetőfülkébe, de megcsúszott, és a teherautó a fejét egy betonoszlophoz szorította. Ekkor történt a tragédia: a baleset következtében a fiatalember olyan erővel préselődött az oszlophoz, hogy beszorult és megfulladt.

Súlyos tragédia történt szerda hajnalban az előszállási benzinkúton

Forrás: Tények

A helyiek szerint hajnali 3 óra körül állt meg a kúton, és egy órán át feküdt még ott mozdulatlanul. Végül egy arra járó mentőápoló nő vette észre reggel 4 óra körül, aki azonnal riasztotta a mentőket és a tűzoltókat. A szakemberek kiszabadították a fiatal férfit, de életét már nem tudták megmenteni.

A rendőrség vizsgálja a tragédia körülményeit

A tragikusan elhunyt fiatal a környéken sokak által ismert és kedvelt személy volt, a sárosdi futballcsapat tagjaként is aktív közösségi életet élt. Egyik ismerőse megrendülten nyilatkozott: „Nagyon életvidám és nagyon mosolygós srác volt, teljesen optimista világnézettel. Mind a magánéletben, mind a labdarúgásban egy kiváló személy volt, és nagyon-nagyon sajnáljuk, hogy ezt tette a sors vele.”

A tragédia pontos körülményeit a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vizsgálja.