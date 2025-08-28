augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Katasztrófavédelem

20 perce

Két túrázónak is segítséget kellett nyújtani

Címkék#kórház#túrázó#tűzoltók

A Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság keddi összefoglalója szerint a szigligeti és a csobánci várban is bajba került egy-egy túrázó.

Veol.hu

Elesett a lépcsőn és végtagsérülést szenvedett egy túrázó kedden nem sokkal déli tizenkét óra után, a Szigligeti várban. A mentők rögzítették a sérült ember végtagját, majd a badacsonytomaji hivatásos tűzoltók board hordágyon lehozták a várból és átadták a mentőknek a sérült embert, akik további kivizsgálás céljából kórházba szállították – olvasható a honlapjukon

Elesett a lépcsőn és végtagsérülést szenvedett egy túrázó a Szigligeti várban
Elesett a lépcsőn és végtagsérülést szenvedett egy túrázó a Szigligeti várban
Fotó: Badacsonytomaj HTP

Túrázókat mentettek

A Csobánc várához vezető turistaösvényen esett el egy túrázó, és megsérült kedden délután. A mentők rögzítették a kiránduló sérült végtagját. A badacsonytomaji hivatásos, a tapolcai önkormányzati és önkéntes tűzoltók board hordágyra helyezték, és ennek segítségével lehozták a hegyről. A járművel is járható úton pedig az önkéntes egység terepi közlekedésre alkalmas műszaki mentő egységével a mentőautóig szállították. A mentők a sérültet további ellátásra kórházba szállították.

A Csobánc várához vezető turistaösvényen esett el egy túrázó
A Csobánc várához vezető turistaösvényen esett el egy túrázó
Fotó: Badacsonytomaj HTP

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu