Két túrázónak is segítséget kellett nyújtani

Elesett a lépcsőn és végtagsérülést szenvedett egy túrázó kedden nem sokkal déli tizenkét óra után, a Szigligeti várban. A mentők rögzítették a sérült ember végtagját, majd a badacsonytomaji hivatásos tűzoltók board hordágyon lehozták a várból és átadták a mentőknek a sérült embert, akik további kivizsgálás céljából kórházba szállították – olvasható a honlapjukon.

Fotó: Badacsonytomaj HTP

Túrázókat mentettek

A Csobánc várához vezető turistaösvényen esett el egy túrázó, és megsérült kedden délután. A mentők rögzítették a kiránduló sérült végtagját. A badacsonytomaji hivatásos, a tapolcai önkormányzati és önkéntes tűzoltók board hordágyra helyezték, és ennek segítségével lehozták a hegyről. A járművel is járható úton pedig az önkéntes egység terepi közlekedésre alkalmas műszaki mentő egységével a mentőautóig szállították. A mentők a sérültet további ellátásra kórházba szállították.