Három település tűzoltói küzdenek a lángokkal Várpalotánál

A tűzoltók – a pétfürdői és székesfehérvári hivatásos, valamint a balatonboglári önkormányzati egységek – dolgoznak a tűz megfékezésén - adja hírül a katasztrófavédelem.

A 8-as főútról is látható a tűz hatalmas füstje

Forrás: olvasó

A Veszprém vármegyei katasztrófavédelem műveleti szolgálata is jelen van a helyszínen. A munkát megnehezíti a szél ereje.