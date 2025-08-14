A szél nehezíti az oltást
1 órája
Három település tűzoltói küzdenek a lángokkal Várpalotánál
Várpalota külterületén mintegy két hektáron ég a bokros terület és a száraz fű, továbbá az erdő egy körülbelül ötszáz négyzetméteres része is lángra kapott.
A tűzoltók – a pétfürdői és székesfehérvári hivatásos, valamint a balatonboglári önkormányzati egységek – dolgoznak a tűz megfékezésén - adja hírül a katasztrófavédelem.
A Veszprém vármegyei katasztrófavédelem műveleti szolgálata is jelen van a helyszínen. A munkát megnehezíti a szél ereje.
