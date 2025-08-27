Durva videón, ahogy szénabálák lángolnak egy állattartótelepen – ki kellett menteni a szarvasmarhákat

Augusztus 25-én este Székesfehérvár-Kisfaludon egy állattartótelepen lucerna- és szénabálák gyulladtak meg, majd a tűz a kerítésen túli nádasra és a bozótosra is átterjedt - közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Facebook-oldalán.

Megmentették a szarvasmarhákat a tűztől

Fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság/Facebook

A Fejér vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a székesfehérvári hivatásos tűzoltók több irányból vízsugarakkal fékezték meg a lángokat.

Megmentették a szarvasmarhákat a tűztől

A tűzoltók gyors beavatkozásukkal a szomszédos szarvasmarha-istállót és az állatokat, valamint a közelben tárolt, fóliázott erjesztett takarmányt megmentették a tűztől.

A vármegyeszékhely hivatásos tűzoltóegysége a pákozdi Noé, a sárszentmihályi Sárvíz és a velencei önkéntes tűzoltóegyesület, valamint a Fejér Medic önkéntesei felügyelték az égő kazlakat az éjszaka, amelyeknek a bontását a bálák roskadása után kezdték meg.