Tűzeset

3 órája

Durva videón, ahogy szénabálák lángolnak egy állattartótelepen – ki kellett menteni a szarvasmarhákat

Címkék#tűz#takarmány#szarvasmarha#szénabála

Teljes terjedelmében égett a kazlakba rendezett szálas takarmány két nyitott tárolóban egy állattartótelepen. A lángok átterjedtek a kerítésen túli nádasra és a bozótosra is.

Veol.hu

Augusztus 25-én este Székesfehérvár-Kisfaludon egy állattartótelepen lucerna- és szénabálák gyulladtak meg, majd a tűz a kerítésen túli nádasra és a bozótosra is átterjedt - közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Facebook-oldalán

Megmentették a szarvasmarhákat a tűztől
Fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság/Facebook

A Fejér vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a székesfehérvári hivatásos tűzoltók több irányból vízsugarakkal fékezték meg a lángokat. 

Megmentették a szarvasmarhákat a tűztől

A tűzoltók gyors beavatkozásukkal a szomszédos szarvasmarha-istállót és az állatokat, valamint a közelben tárolt, fóliázott erjesztett takarmányt megmentették a tűztől.

A vármegyeszékhely hivatásos tűzoltóegysége a pákozdi Noé, a sárszentmihályi Sárvíz és a velencei önkéntes tűzoltóegyesület, valamint a Fejér Medic önkéntesei felügyelték az égő kazlakat az éjszaka, amelyeknek a bontását a bálák roskadása után kezdték meg.    

 

 

