Tűz ütött ki a veszprémi állatmenhelyen

Tűz az állatmenhelyen: A hírt Ovádi Péter országgyűlési képviselő osztotta meg közösségi oldalán. Bejegyzésében kiemelte, hogy bár a tűz anyagi károkat okozott, minden állat és gondozó épségben van.

Tűz az állatmenhelyen

Illusztráció: Vackoló állatmenhely

Ovádi hozzátette: biztosította a menhely vezetőjét arról, hogy minden szükséges segítséget megadnak a tűz okozta károk helyreállításához. A tűzeset pontos körülményeit még vizsgálják, de a gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült megelőzni a nagyobb tragédiát.