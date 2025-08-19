augusztus 19., kedd

Huba névnap

Havária

1 órája

Tűz ütött ki a veszprémi állatmenhelyen

Címkék#tűzeset#segítség#Vackoló#kár#Óvádi Péter

Sajnálatos tűzeset történt ma a veszprémi Vackoló állatmenhelyen. Szerencsére sem az állatok, sem a gondozók nem sérültek meg.

Veol.hu

Tűz az állatmenhelyen: A hírt Ovádi Péter országgyűlési képviselő osztotta meg közösségi oldalán. Bejegyzésében kiemelte, hogy bár a tűz anyagi károkat okozott, minden állat és gondozó épségben van.

Tűz ütött ki a veszprémi Vackoló állatmenhelyen
Tűz az állatmenhelyen
Illusztráció: Vackoló állatmenhely

Tűz az állatmenhelyen

Ovádi hozzátette: biztosította a menhely vezetőjét arról, hogy minden szükséges segítséget megadnak a tűz okozta károk helyreállításához. A tűzeset pontos körülményeit még vizsgálják, de a gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült megelőzni a nagyobb tragédiát.

 

 

