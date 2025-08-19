Havária
23 perce
Tűz ütött ki a veszprémi állatmenhelyen
Sajnálatos tűzeset történt ma a veszprémi Vackoló állatmenhelyen. Szerencsére sem az állatok, sem a gondozók nem sérültek meg.
Tűz az állatmenhelyen: A hírt Ovádi Péter országgyűlési képviselő osztotta meg közösségi oldalán. Bejegyzésében kiemelte, hogy bár a tűz anyagi károkat okozott, minden állat és gondozó épségben van.
Tűz az állatmenhelyen
Ovádi hozzátette: biztosította a menhely vezetőjét arról, hogy minden szükséges segítséget megadnak a tűz okozta károk helyreállításához. A tűzeset pontos körülményeit még vizsgálják, de a gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült megelőzni a nagyobb tragédiát.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre