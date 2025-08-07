1 órája
Pálinkafőzés közben kigyulladt egy épület, mesterlövész lőtte ki a megsérült gázpalackokat (+ galéria, videó)
Lángok csaptak fel egy 50 négyzetméteres garázsban Bázakerettyén még kedden este. Az épületben több gázpalack is volt, ami miatt robbanásveszély is fennállt.
A Zala vármegyei Bázakerettyei Tűzoltó és Speciális Mentő Egyesület a Facebook-oldalán számolt be a tűzesetről. A tűzoltók kiérkezésekor az épület teljes terjedelmében égett, a lángok már az ablakokon csaptak ki. A tulajdonos meghatározta a palackok helyét, majd egy garázsajtó lebontása után megkezdték azok hűtését és a tűz oltását.
Azonban az oltás folyamata közben előkerült még négy további gázpalack, amik között volt oxigén-, acetilén- és PB-gázpalack is. Szerencsére még időben sikerült a palackokat visszahűteni, így személyi sérülés nem történt - közölték.
Végül a tűz miatt veszélyben lévő gázpalackokat egy mesterlövésznek kellett ártalmatlanítania, aki a tűzoltóautó tetejéről, a tűztől biztonságos távolságból adta le a lövéseket.
Tűz ütött ki egy garázsban pálinkafőzés közbenFotók: Bázakerettyei Tűzoltó és Speciális Mentő Egyesület/Facebook
Hogyan keletkezett a tűz a garázsban?
Az épület pálinkafőzés közben gyulladt ki. Az esethez még ezt fűzte hozzá a Bázakerettyei Tűzoltó és Speciális Mentő Egyesület: "Rendkívül fontos átgondolni, hogy az adott helyiségben, helyiségekben milyen veszélyes anyagokat tárolunk, hogy erről tájékoztatni tudjuk a beavatkozó állományt!"
Szerencsére a helyi önkéntes tűzoltók, a letenyei hivatásos tűzoltók és a letenyei önkéntesek gyors és precíz munkájának köszönhetően mindenki épségben kijutott az épületből.