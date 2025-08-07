Pálinkafőzés közben kigyulladt egy épület, mesterlövész lőtte ki a megsérült gázpalackokat (+ galéria, videó)

A Zala vármegyei Bázakerettyei Tűzoltó és Speciális Mentő Egyesület a Facebook-oldalán számolt be a tűzesetről. A tűzoltók kiérkezésekor az épület teljes terjedelmében égett, a lángok már az ablakokon csaptak ki. A tulajdonos meghatározta a palackok helyét, majd egy garázsajtó lebontása után megkezdték azok hűtését és a tűz oltását.

A tűz miatt veszélyben lévő gázpalackokat egy mesterlövésznek kellett ártalmatlanítania

Fotó: Bázakerettyei Tűzoltó és Speciális Mentő Egyesület/Facebook

Azonban az oltás folyamata közben előkerült még négy további gázpalack, amik között volt oxigén-, acetilén- és PB-gázpalack is. Szerencsére még időben sikerült a palackokat visszahűteni, így személyi sérülés nem történt - közölték.

Végül a tűz miatt veszélyben lévő gázpalackokat egy mesterlövésznek kellett ártalmatlanítania, aki a tűzoltóautó tetejéről, a tűztől biztonságos távolságból adta le a lövéseket.