Elképesztő tűzeset

Pálinkafőzés közben kigyulladt egy épület, mesterlövész lőtte ki a megsérült gázpalackokat (+ galéria, videó)

Lángok csaptak fel egy 50 négyzetméteres garázsban Bázakerettyén még kedden este. Az épületben több gázpalack is volt, ami miatt robbanásveszély is fennállt.

Veol.hu

A Zala vármegyei Bázakerettyei Tűzoltó és Speciális Mentő Egyesület a Facebook-oldalán számolt be a tűzesetről. A tűzoltók kiérkezésekor az épület teljes terjedelmében égett, a lángok már az ablakokon csaptak ki. A tulajdonos meghatározta a palackok helyét, majd egy garázsajtó lebontása után megkezdték azok hűtését és a tűz oltását.

A tűz miatt veszélyben lévő gázpalackokat egy mesterlövésznek kellett ártalmatlanítania
Fotó: Bázakerettyei Tűzoltó és Speciális Mentő Egyesület/Facebook

Azonban az oltás folyamata közben előkerült még négy további gázpalack, amik között volt oxigén-, acetilén- és PB-gázpalack is. Szerencsére még időben sikerült a palackokat visszahűteni, így személyi sérülés nem történt - közölték.

Végül a tűz miatt veszélyben lévő gázpalackokat egy mesterlövésznek kellett ártalmatlanítania, aki a tűzoltóautó tetejéről, a tűztől biztonságos távolságból adta le a lövéseket.

Tűz ütött ki egy garázsban pálinkafőzés közben

Fotók: Bázakerettyei Tűzoltó és Speciális Mentő Egyesület/Facebook

Hogyan keletkezett a tűz a garázsban?

Az épület pálinkafőzés közben gyulladt ki. Az esethez még ezt fűzte hozzá a Bázakerettyei Tűzoltó és Speciális Mentő Egyesület: "Rendkívül fontos átgondolni, hogy az adott helyiségben, helyiségekben milyen veszélyes anyagokat tárolunk, hogy erről tájékoztatni tudjuk a beavatkozó állományt!"

Szerencsére a helyi önkéntes tűzoltók, a letenyei hivatásos tűzoltók és a letenyei önkéntesek gyors és precíz munkájának köszönhetően mindenki épségben kijutott az épületből.

 

