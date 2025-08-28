Riasztották a tűzoltókat
54 perce
Szárítógép okozott lakástüzet Pápán
Berendezési tárgyak égtek egy tizenöt lakásos társasház egyik földszinti lakásának konyhájában a pápai Vízmű utcában.
A helyi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a szárítógépet, mely a tüzet okozta és a körülötte lévő tárgyakat - számolt be róla a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a honlapján.
Tűz keletkezett egy szárítógép miatt
A szárítógépet kivitték a házból. A ház lakói a munkálatok idejére elhagyták az épületet, nem sérültek meg. A tűzzel érintett ingatlanban lakó embert a mentők megvizsgálták, majd kórházba szállították. A tűzoltók átszellőztették az épületet.
