Riasztották a tűzoltókat

54 perce

Szárítógép okozott lakástüzet Pápán

Címkék#Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság#szárítógép#lakástűz

Berendezési tárgyak égtek egy tizenöt lakásos társasház egyik földszinti lakásának konyhájában a pápai Vízmű utcában.

Veol.hu

A helyi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a szárítógépet, mely a tüzet okozta és a körülötte lévő tárgyakat - számolt be róla a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a honlapján

A lakástűz egy szárítógép miatt keletkezett
Fotó: Pápa HTP

Tűz keletkezett egy szárítógép miatt

A szárítógépet kivitték a házból. A ház lakói a munkálatok idejére elhagyták az épületet, nem sérültek meg. A tűzzel érintett ingatlanban lakó embert a mentők megvizsgálták, majd kórházba szállították. A tűzoltók átszellőztették az épületet.

 

 

