50 perce

Nem tétlenkedtek a tűzoltók: égő komposztáló, autóbaleset

Címkék#VÉSZ#autóbaleset#tűzeset

Pillanatok alatt lángra kapott a kert hátsó része. Tűzesetben egy ember megsérült.

Balogh Rebeka

Növényi hulladék égett egy három méter mély gödörben Szigligeten, a Kossuth utcában. A badacsonytomaji hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat – írja a katasztrofavedelem.hu.

Tűzeset Szigligeten a és baleset pápán Forrás: illusztráció / Balogh Rebeka
Tűzeset Szigligeten a és baleset pápán
Forrás: illusztráció / Balogh Rebeka

Tűzeset Szigligeten

Tegnap meggyulladt a száraz fű és szőlő aljnövényzete Szigligeten, a Réhelyi úton. A lángok a családi ház mögötti kert hátsó részében két komposztálót és mintegy négyszáz négyzetmétert érintettek. A badacsonytomaji hivatásos tűzoltók vízsugárral, puttonyfecskendőkkel és kézi szerszámokkal oltották el a tüzet. A tulajdonos a tűzoltók kiérkezéséig megkísérelte az oltást, de nem járt sikerrel, a munkálatok során megsérült, a mentők látták el.

Közlekedési baleset Pápán

Az elmúlt 24 órában a megyében más veszélyhelyzetek is történtek. Pápán, a Szabó Dezső utcában egy személygépkocsi villanyoszlopnak ütközött. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították az autót, amelyben csak a sofőr ült. Szerencsére a férfi ki tudott szállni, nem sérült meg. A szakértők felhívják a figyelmet arra, hogy a forró, száraz időjárás és a fáradtság fokozhatja az ilyen események kockázatát.

 

