Tűzeset
2 órája
Tűz ütött ki egy nyirádi családi házban - mentőhelikopter is érkezett a helyszínre
A tűzoltók két vízsugárral fékezték meg a lángokat egy nyirádi családi házban, ahol tűz ütött ki.
Tűz ütött ki egy száz négyzetméteres családi házban Nyirádon, az Ifjúság utcában. Az ajkai hivatásos és a nyirádi önkéntes tűzoltók érkeztek a helyszínre, két vízsugárral előbb megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd eloltották a lángokat.
A munkálatok közben kihoztak az épületből egy gázpalackot, amelyet kisebb hőterhelés ért. Az egységek és a társhatóságok járművei mellett mentőhelikopter is érkezett a helyszínre.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre