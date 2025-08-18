Tűz ütött ki egy nyirádi családi házban - mentőhelikopter is érkezett a helyszínre

Tűz ütött ki egy száz négyzetméteres családi házban Nyirádon, az Ifjúság utcában. Az ajkai hivatásos és a nyirádi önkéntes tűzoltók érkeztek a helyszínre, két vízsugárral előbb megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd eloltották a lángokat.

Forrás: KATVÉD

A munkálatok közben kihoztak az épületből egy gázpalackot, amelyet kisebb hőterhelés ért. Az egységek és a társhatóságok járművei mellett mentőhelikopter is érkezett a helyszínre.