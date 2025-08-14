Tűz ütött ki Tapolcán – félhektárnyi terület égett

Tűzeset történt Tapolca-Diszelen a Rózsadomb utcánál csütörtök délután. Mintegy fél hektáron száraz fű és fenyveserdő aljnövényzet lángolt, a tűz gyorsan terjedhetett volna a környező területekre. A tűz keletkezésének oka egyelőre ismeretlen. A szakemberek felhívják a lakosok figyelmét a száraz növényzet miatti fokozott kockázatra.

A tűz Tapolcán mintegy fél hektárnyi területet emésztett fel

Forrás: katasztrofavedelem.hu

A tűz gyorsan terjedt a mezőn

A badacsonytomaji hivatásos és a tapolcai önkormányzati tűzoltók négy vízsugárral avatkoztak be, és rövid időn belül sikerült megfékezniük a lángokat. Jelenleg is utómunkálatokat végeznek a helyszínen, hogy biztosítsák a terület teljes biztonságát.

A tűz keletkezésének oka egyelőre ismeretlen, de a szakemberek felhívják a figyelmet a száraz aljnövényzet és a meleg időjárás miatt megnövekedett kockázatra. A lakosoknak érdemes fokozottan ügyelniük a nyílt láng használatára a természet közelében.