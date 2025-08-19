Több hektáron pusztít a tűz Csabrendeknél

Aljnövényzet, száraz fű és bozótos gyulladt ki Csabrendek külterületén, Nagytárkánypuszta mellett. A tűz több hektáron ég. Az ajkai hivatásos és a sümegi önkormányzati tűzoltók kéziszerszámokkal oltják a lángokat – írja a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Tűz van Csabrendeknél

Forrás: Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság