Havária
39 perce
Több hektáron pusztít a tűz Csabrendeknél
Nagytárkánypuszta mellett csaptak fel a lángok.
Aljnövényzet, száraz fű és bozótos gyulladt ki Csabrendek külterületén, Nagytárkánypuszta mellett. A tűz több hektáron ég. Az ajkai hivatásos és a sümegi önkormányzati tűzoltók kéziszerszámokkal oltják a lángokat – írja a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
