Havária

1 órája

Több hektáron pusztít a tűz Csabrendeknél

Címkék#kéziszerszám#Nagytárkány#Csabrendek#aljnövényzet#fű#hektár#láng

Nagytárkánypuszta mellett csaptak fel a lángok.

Aljnövényzet, száraz fű és bozótos gyulladt ki Csabrendek külterületén, Nagytárkánypuszta mellett. A tűz több hektáron ég. Az ajkai hivatásos és a sümegi önkormányzati tűzoltók kéziszerszámokkal oltják a lángokat – írja a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Tűz van Csabrendeknél
Forrás:  Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 

 

