Az ünnepi tűzijáték után indult be a szülés egy fiatal kismamánál

A rosszullétek és a kisebb sérülések ellátása mellett egy különleges esetnél is szükség volt a mentőkre Budapesten: egy fiatal kismamánál az ünnepi tűzijáték után jelentkeztek szülő fájásai, őt kórházba szállították - közölte az Országos Mentőszolgálat.

A fővárosi tűzijáték után egy fiatal kismamánál beindult a szülés

Fotó: Facebook/Országos Mentőszolgálat

Problémamentes tűzijáték a Balatonnál

Augusztus 20-án Balatonfüreden a hagyományos városi programok megkoronázásaként került sor 22 órától a nagyszabású tűzijátékra, amely szintén sok érdeklődőt vonzott. Az eseményen gond nélkül lezajlott, rosszullétről vagy személyi sérülésről nem érkezett hír.

Ugyanakkor a Balatonfűzfőn szükség volt a rendőrségre: ahogyan beszámoltunk róla, a tűzijátékot biztosító rendőrök kapták le az autótolvajokat augusztus 20-án.