2 órája
Az ünnepi tűzijáték után indult be a szülés egy fiatal kismamánál
Az Országos Mentőszolgálat munkatársaira idén is szükség volt az augusztus 20-i tömegrendezvények során. Csak a fővárosban összesen 160 embernek nyújtottak segítséget a mentők.
A rosszullétek és a kisebb sérülések ellátása mellett egy különleges esetnél is szükség volt a mentőkre Budapesten: egy fiatal kismamánál az ünnepi tűzijáték után jelentkeztek szülő fájásai, őt kórházba szállították - közölte az Országos Mentőszolgálat.
Problémamentes tűzijáték a Balatonnál
Augusztus 20-án Balatonfüreden a hagyományos városi programok megkoronázásaként került sor 22 órától a nagyszabású tűzijátékra, amely szintén sok érdeklődőt vonzott. Az eseményen gond nélkül lezajlott, rosszullétről vagy személyi sérülésről nem érkezett hír.
Ugyanakkor a Balatonfűzfőn szükség volt a rendőrségre: ahogyan beszámoltunk róla, a tűzijátékot biztosító rendőrök kapták le az autótolvajokat augusztus 20-án.