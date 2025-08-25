augusztus 25., hétfő

Egymást érték a riasztások

1 órája

Egyszerre több településen csaptak fel a lángok, mozgalmas hétvégén vannak túl a veszprémi tűzoltók

Címkék#baleset#tűzoltók#katasztrófavédelem

Egymást érték a riasztások vasárnap Veszprém vármegyében: Pápától Szentgálig több tűzesetet és közúti balesetet számoltak fel a tűzoltók. Faágak, szalmabálák, szemét és építési hulladék is lángra kapott, miközben az utakon több sérüléssel járó karambol történt.

Csizi Péter

Vasárnap a pápai egységeknek több alkalommal is riasztást kaptak. A Szabadság utcában az úttestre folyt gázolaj jelentett balesetveszélyt, amelyet a tűzoltók gyorsan felitattak. A Mozsár utcában egy ingatlanban tűzhelyen felejtett étel okozott füsttel telített helyiségeket; az ott lakót kihozták, majd a mentők kórházba szállították. Ugyanebben a városban, a Páva utcai régi szeméttelepen száz négyzetméteren lángolt a hulladék. A hivatásos egységek két vízsugárral akadályozták meg a tűz továbbterjedését – számolt be róla a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Illegális égetés, szalmatűz és közúti karambol: dolgos napjuk volt a tűzoltóknak
Kép: TM/Nyugat.hu
Kép: TM/Nyugat.hu

Szalmabálák és hulladék is lángra kapott, a tűzoltók gyorsan reagáltak

Dudaron, a Telekitó utcában összehordott gallyak kezdtek füstölni, ezt a zirci önkormányzati tűzoltók egy vízsugárral hűtötték vissza. Bazsi szőlőhegyén mintegy ötven négyzetméteren gyulladt meg építési fahulladék, a lángok száz méteren átterjedtek a száraz fűre is. A sümegi és keszthelyi egységek közösen állították meg a tüzet, személyi sérülés nem történt. Noszlopon egy családi ház udvarán illegális hulladékégetés történt; az ajkai tűzoltók közbelépésére az ott élők eloltották a tüzet, és figyelmeztetést kaptak a szabályok betartására.

A dudari tűz egy gépkocsit is veszélyeztetett
Forrás: Zirci Önkormányzati Tűzoltóság Facebook-oldala

Nagyobb tűzeset Szentgálon

Szentgálon, a Nyírőkert lakótelepnél ötezer négyzetméteren égett le a száraz fű és tíz szalmabála is lángra kapott. A veszprémi hivatásos és a herendi önkéntes tűzoltók két vízsugárral, kéziszerszámokkal fékezték meg a tüzet. A gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült megakadályozni a további terjedést.

Szentgálon lángra kapott 10 szalmabála, ám a lánglovagok megelőzték a nagyobb bajt
Kép: katasztrofavedelem.hu

Közúti balesetekből akadt bőven a hétvégén

Ajka külterületén egy kisteherautó villanyoszlopnak ütközött, a járművet az ajkai hivatásos egység áramtalanította. A két utas közül egy személy megsérült, őt a mentők kórházba szállították. 

Súlyosabb karambol történt a 8-as főút Várpalota közelében: három autó és egy motorkerékpár ütközött össze. A hat járműutas közül hárman megsérültek, köztük a motor vezetője. A pétfürdői tűzoltók áramtalanították a járműveket és megtisztították az úttestet, a főutat a mentés idejére teljes szélességében lezárták.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
