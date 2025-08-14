Közlekedési baleset
3 órája
Újabb négyes karambol a Balatonnál
A 7-es főúton történt a baleset.
Összeütközött négy gépjármű a Posta utcában, azaz a 7-es főút 107-es kilométerénél, Siófokon. A ráfutásos balesetnél a siófoki hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani – írta a katasztrófavédelem.
