Közlekedési baleset

Újabb négyes karambol a Balatonnál

A 7-es főúton történt a baleset.

Összeütközött négy gépjármű a Posta utcában, azaz a 7-es főút 107-es kilométerénél, Siófokon. A ráfutásos balesetnél a siófoki hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani – írta a katasztrófavédelem.

Forrás: katasztrofavedelem.hu

 

 

