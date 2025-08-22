augusztus 22., péntek

Életmentés

18 perce

Összeesett háza kertjében, családtagjai élesztették újra a középkorú családapát

Otthona kertjében töltötte az estét egy középkorú férfi a családjával, amikor hirtelen rosszul lett, majd összeesett. Életét a rokonai mentették meg.

Veol.hu

A napokban egy Komárom-Esztergom vármegyei családi háznál történt az eset. A családtagok azonnal az összeesett férfi segítségére siettek, mentőt hívtak, majd a mentésirányító utasításait követve megvizsgálták rokonukat, aki már nem lélegzett - írja a Országos Mentőszolgálat Facebook-bejegyzésében a sikeres újraélesztésről. 

A család időben elkezdte az újraélesztést, így meg tudták menteni a férfit
Fotó: Országos Mentőszolgálat/Facebook

A rutinos mentésirányító riasztotta a legközelebbi esetkocsit, miközben az újraélesztés lépéseire instruálta a bátor bejelentőket, akik egymást váltva küzdöttek a beteg életéért.

Sikeres újraélesztés: a család megmentette a férfi életét

A helyszínre érkező mentők átvették az életmentést, ami a család elképesztő helytállásának és a gyors segítségnek köszönhetően végül rövidesen sikerre vezetett, és a férfi keringése visszatért. A mentők stabil állapotban szállították kórházba a beteget.

 

