23 perce
Összeesett háza kertjében, családtagjai élesztették újra a középkorú családapát
Otthona kertjében töltötte az estét egy középkorú férfi a családjával, amikor hirtelen rosszul lett, majd összeesett. Életét a rokonai mentették meg.
A napokban egy Komárom-Esztergom vármegyei családi háznál történt az eset. A családtagok azonnal az összeesett férfi segítségére siettek, mentőt hívtak, majd a mentésirányító utasításait követve megvizsgálták rokonukat, aki már nem lélegzett - írja a Országos Mentőszolgálat Facebook-bejegyzésében a sikeres újraélesztésről.
A rutinos mentésirányító riasztotta a legközelebbi esetkocsit, miközben az újraélesztés lépéseire instruálta a bátor bejelentőket, akik egymást váltva küzdöttek a beteg életéért.
Sikeres újraélesztés: a család megmentette a férfi életét
A helyszínre érkező mentők átvették az életmentést, ami a család elképesztő helytállásának és a gyors segítségnek köszönhetően végül rövidesen sikerre vezetett, és a férfi keringése visszatért. A mentők stabil állapotban szállították kórházba a beteget.