Baleset

43 perce

Utoléréses baleset a 71-es főúton

Címkék#baleset#Balatonkenes#útszakasz#félpálya#személyautó#forgalom#Balatonakarattyán

Balatonakarattya és Balatonkenese között félpályán halad a forgalom.

Veol.hu

Összeütközött két személyautó Balatonakarattyán, a 71-es főút belterületi szakaszának 8-as és 9-es kilométerszelvénye között. Az utoléréses balesethez a balatonfűzfői hivatásos tűzoltókat riasztották, akik az egyik gépkocsit áramtalanították. Az érintett útszakaszon félpályán, irányítás mellett halad a forgalom. - írja a Veszprém vármegyei Katasztrófavédelemi Igazgatóság.

Összeütközött két személyautó Balatonakarattyán, a 71-es főút belterületi szakaszának 8-as és 9-es kilométerszelvénye között.
Forrás:  Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 

 

 

