Baleset
43 perce
Utoléréses baleset a 71-es főúton
Balatonakarattya és Balatonkenese között félpályán halad a forgalom.
Összeütközött két személyautó Balatonakarattyán, a 71-es főút belterületi szakaszának 8-as és 9-es kilométerszelvénye között. Az utoléréses balesethez a balatonfűzfői hivatásos tűzoltókat riasztották, akik az egyik gépkocsit áramtalanították. Az érintett útszakaszon félpályán, irányítás mellett halad a forgalom. - írja a Veszprém vármegyei Katasztrófavédelemi Igazgatóság.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre