Karambol
46 perce
Utoléréses baleset a Balatonnál, torlódás várható
A 71-es főút 9-es kilométerénél, Balatonkenese határában két személyautó ütközött össze csütörtökön dél körül.
A járművekben összesen öt ember utazott, a mentési munkálatokat a balatonfűzfői hivatásos tűzoltók végzik, akik már áramtalanították a kocsikat. Az érintett szakaszon a forgalom akadozik, a műszaki mentés idejére torlódásra kell számítani.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre