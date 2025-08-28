augusztus 28., csütörtök

Karambol

46 perce

Utoléréses baleset a Balatonnál, torlódás várható

Címkék#baleset#főút#Katasztrofavedelem#Balatonkenese

Veol.hu

A 71-es főút 9-es kilométerénél, Balatonkenese határában két személyautó ütközött össze csütörtökön dél körül.

Forrás: katasztrófavédelem

A járművekben összesen öt ember utazott, a mentési munkálatokat a balatonfűzfői hivatásos tűzoltók végzik, akik már áramtalanították a kocsikat. Az érintett szakaszon a forgalom akadozik, a műszaki mentés idejére torlódásra kell számítani.

 

