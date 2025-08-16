Megrázó képek a várpalotai tűzről

Várpalota külterületén, Bántapusztán mintegy három hektáron száraz fű és bokros terület égett. A pétfürdői, a veszprémi, a balatonfűzfői és a székesfehérvári hivatásos tűzoltók kilenc vízsugárral és kéziszerszámokkal, valamint puttonyfecskendővel és rézsűoltóval eloltották a tüzet.

Mintegy háromszáz négyzetméteren pedig a lombkorona is égett Várpalota mellett

Forrás: KMSZ

Várpalota mellett még az erdő is égett

A lángok mintegy másfél hektáron érintették az erdő aljnövényzetét, mintegy háromszáz négyzetméteren pedig a lombkorona is égett. A Veszprém vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett zajlottak a munkálatok. Az oltást egy székesfehérvári, egy pétfürdői és egy veszprémi vízszállító járművel is segítették.

Mint ismeretes, a rendkívüli nagy meleg és a szárazság miatt nem csak hőségriadó, hanem tűzgyújtási tilalom is van az ország teljes területén, kérünk mindenkit, hogy különösen figyeljen, vigyázzon magára és másokra is erre rendkívüli időszakban!