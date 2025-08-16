11 perce
Megrázó képek a várpalotai tűzről
Ahogyan mi is megírtuk, Várpalota külterületén csütörtökön több hektáron égett a bokros terület és a száraz fű, és az erdő egy része is lángra kapott.
Forrás: KMSZ
Várpalota külterületén, Bántapusztán mintegy három hektáron száraz fű és bokros terület égett. A pétfürdői, a veszprémi, a balatonfűzfői és a székesfehérvári hivatásos tűzoltók kilenc vízsugárral és kéziszerszámokkal, valamint puttonyfecskendővel és rézsűoltóval eloltották a tüzet.
Várpalota mellett még az erdő is égett
A lángok mintegy másfél hektáron érintették az erdő aljnövényzetét, mintegy háromszáz négyzetméteren pedig a lombkorona is égett. A Veszprém vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett zajlottak a munkálatok. Az oltást egy székesfehérvári, egy pétfürdői és egy veszprémi vízszállító járművel is segítették.
Mint ismeretes, a rendkívüli nagy meleg és a szárazság miatt nem csak hőségriadó, hanem tűzgyújtási tilalom is van az ország teljes területén, kérünk mindenkit, hogy különösen figyeljen, vigyázzon magára és másokra is erre rendkívüli időszakban!
