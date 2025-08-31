augusztus 31., vasárnap

Vasúti közlekedés biztonságának veszélyeztetése

1 órája

Bazaltköveket raktak a vasúti sínekre, keresi őket a rendőrség (+ fotók)

Címkék#vasútbiztonsági kampány#vasútbiztonságért#vasút

Ismeretlen elkövetők bazaltköveket helyeztek el Bősárkány vasútállomás III. számú vágányán a sínszálakra még április végén, amellyel bűncselekményt követtek el, mivel a vasúti közlekedés biztonságát veszélyeztették. A rendőrség az elkövetők megtalálásához a lakosság segítségét kéri.

Veol.hu

A Csornai Rendőrkapitányság büntetőeljárást folytat gondatlanságból elkövetett vasúti közlekedés biztonsága elleni vétség miatt ismeretlen személyek ellen - közölte a police.hu.

Bazaltköveket tettek a vasúti sínekre
Bazaltköveket tettek a vasúti sínekre
Fotó: police.hu

Kövek a vasúti síneken

Bősárkány állomás III. számú vágányán a sínszálakra ismeretlen elkövetők bazalt köveket helyeztek el 2025. április 25-én 17 óra 40 perc körül, amellyel bűncselekményt követtek el, mivel a vasúti közlekedés biztonságát veszélyeztették. A feltételezett elkövetőkről egy közelben lévő kamera felvételeket készített. A csornai rendőrök a lakosság segítségét kérik a közlekedési bűncselekmény elkövetőinek beazonosítása érdekében.

A fenti bűncselekmény elkövetőinek azonosítása, illetve az eset körülményeinek tisztázása érdekében tanúk jelentkezését várja a Csornai Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya a Csorna, Eötvös József utca 3. szám alatt, vagy a 96/262-777-es telefonszámon. Bejelentés tehető továbbá az ingyenesen hívható 112-es segélyhívó számon is.

A feltételezett elkövetőkről további fotókat is közölt a police.hu, ITT.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
