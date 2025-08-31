1 órája
Bazaltköveket raktak a vasúti sínekre, keresi őket a rendőrség (+ fotók)
Ismeretlen elkövetők bazaltköveket helyeztek el Bősárkány vasútállomás III. számú vágányán a sínszálakra még április végén, amellyel bűncselekményt követtek el, mivel a vasúti közlekedés biztonságát veszélyeztették. A rendőrség az elkövetők megtalálásához a lakosság segítségét kéri.
A Csornai Rendőrkapitányság büntetőeljárást folytat gondatlanságból elkövetett vasúti közlekedés biztonsága elleni vétség miatt ismeretlen személyek ellen - közölte a police.hu.
Kövek a vasúti síneken
Bősárkány állomás III. számú vágányán a sínszálakra ismeretlen elkövetők bazalt köveket helyeztek el 2025. április 25-én 17 óra 40 perc körül, amellyel bűncselekményt követtek el, mivel a vasúti közlekedés biztonságát veszélyeztették. A feltételezett elkövetőkről egy közelben lévő kamera felvételeket készített. A csornai rendőrök a lakosság segítségét kérik a közlekedési bűncselekmény elkövetőinek beazonosítása érdekében.
A fenti bűncselekmény elkövetőinek azonosítása, illetve az eset körülményeinek tisztázása érdekében tanúk jelentkezését várja a Csornai Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya a Csorna, Eötvös József utca 3. szám alatt, vagy a 96/262-777-es telefonszámon. Bejelentés tehető továbbá az ingyenesen hívható 112-es segélyhívó számon is.
A feltételezett elkövetőkről további fotókat is közölt a police.hu, ITT.