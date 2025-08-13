A rendőrök szeme láttára
1 órája
Vasúti átjáróban tette kockára az életét egy gyalogos (videó)
Balatonfüredi motoros rendőr érte tetten azt a gyalogost, aki a tilos jelzés ellenére átkelt a vasúti síneken.
A rendőr intézkedett vele szemben, és megbírságolta.
A rendőrség emlékezteti a közlekedőket, hogy a vasúti tilos jelzés nemcsak az autósokra, hanem a gyalogosokra is érvényes.
