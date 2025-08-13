Vasúti átjáróban tette kockára az életét egy gyalogos (videó)

augusztus 13., szerda

Balatonfüredi motoros rendőr érte tetten azt a gyalogost, aki a tilos jelzés ellenére átkelt a vasúti síneken.

Veol.hu

A rendőr intézkedett vele szemben, és megbírságolta.

A rendőrség emlékezteti a közlekedőket, hogy a vasúti tilos jelzés nemcsak az autósokra, hanem a gyalogosokra is érvényes.

 

