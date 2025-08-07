Ijesztő vagy megnyugtató? Kiderült, mennyire biztonságos Veszprém éjjel

A Numbeo adatai alapján a Pénzcentrum most megvizsgálta, hol a legbiztonságosabb Magyarországon éjjel egyedül sétálni. A rangsorban nemcsak objektív bűnözési adatok számítanak, hanem az ott élők szubjektív tapasztalatai is: mennyire tartanak a rablásoktól, betörésektől, zaklatástól, autófeltörésektől – vagy egyszerűen attól, hogy sötétedés után végigsétáljanak az utcán. Kiderült az is, mennyire para egyedül sétálni Veszprémben éjjel.

Kiderült, hogy mennyire biztonságos Veszprém éjszaka

Fotó: TAMAS BUJNOVSZKY / Forrás: építészfórum

A lista élén Hévíz (91,67 pont) és Siófok (90) áll, de jól szerepelt például Budaörs, Szombathely és Esztergom is. A skála másik végén Gyöngyös (18,75), Tatabánya (25) és Miskolc (30,75) található – ezek azok a városok, ahol a lakók a legkevésbé érzik magukat biztonságban éjjel.

És mi a helyzet Veszprémmel? A város a mezőny közepén helyezkedik el, pontosan a 13. helyet foglalja el a listán 75 pontos átlaggal. Ez azt jelenti, hogy bár nem került be a legbiztonságosabb települések közé, a lakók többsége mégis alapvetően nyugodtan sétál az utcán éjjel is. A hasonló pontszámot elérő városok között van például Dunakeszi, Kecskemét és Vác is.

Budapest a lista szerint kevésbé biztonságos (62,49 pont), de nem ez a legproblémásabb város. Érdekesség, hogy olyan nyugat-európai fővárosokat is megelőz, mint Párizs, Brüsszel vagy London. A Numbeo szerint tehát a főváros még mindig „vállalható”, de az igazi nyugalom inkább a kisebb városokban található meg.