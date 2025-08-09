augusztus 9., szombat

A sikeres oltás története

1 órája

Veszprémi autóbusztűz: újabb részletek és további fotók

Címkék#rendőri beavatkozás#rendőr#tűzeset

Lovas rendőrnő és polgárőr is közreműködött a 73-as főúton, Veszprémnél kigyulladt autóbusz oltásában.

Veol.hu

Ahogyan beszámoltunk róla, szombaton késő délután kigyulladt egy menetrend szerint közlekedő autóbusz motortere a 73-as főút 12-es kilométerszelvényénél, Veszprém térségében, a tűzoltók egy habsugárral fékezték meg a tüzet.

A Veszprém vármegyei rendőrség tájékoztatása szerint Beke Bianka rendőr törzsőrmester lovas szolgálatot látott el lovas polgárőr társával, amikor a délutáni órákban a 73-as számú főúton, Veszprém előtt észrevették az út szélén álló és füstölő autóbuszt. Félreálltak, és azonnal a buszsofőr segítségére siettek. Miután az utasokat biztonságba helyezték, hívták a 112-es segélyhívó számot, valamint a tevékenység-irányító központot. A rendőrautóban található porraloltóval pedig elkezdték oltani a tüzet, majd az időközben helyszínre érkező tűzoltóknak segítettek forgalmat irányítani.

Fotó: Veszprém vármegyei rendőrség/Facebook

"Kolléganőnk és polgárőrtársa gyors oltásának köszönhetően nem terjedt tovább a tűz a buszban. Köszönjük gyors intézkedésüket és helytállásukat!" - írta a rendőrség.

 

