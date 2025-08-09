augusztus 9., szombat

Tűzeset

16 perce

Videón az autópályán hatalmas lángokkal égő kisteherautó

Kigyulladt egy kisteherautó az M1-es autópálya 18-as kilométerszelvényénél, Biatorbágy közelében szombaton. A tűzesetről videó is készült.

Veol.hu
A járműről a tűz átterjedt az út melletti árokpart aljnövényzetére is. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a törökbálinti hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat.

A tűzesetet egy autós megörökítette:

