Tűzeset
16 perce
Videón az autópályán hatalmas lángokkal égő kisteherautó
Kigyulladt egy kisteherautó az M1-es autópálya 18-as kilométerszelvényénél, Biatorbágy közelében szombaton. A tűzesetről videó is készült.
A járműről a tűz átterjedt az út melletti árokpart aljnövényzetére is. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a törökbálinti hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat.
A tűzesetet egy autós megörökítette:
