Baleset

1 órája

Nyúlcipőt húzott a villamoskarambol okozója, videón a reménytelen futása

Egy férfi szabálytalan manővere villamossal való ütközéshez vezetett, majd a sofőr futva hagyta el a helyszínt. A rendőrök rövid időn belül azonosították és eljárást indítottak ellene.

Veol.hu

Nem mindennapi baleset borzolta a kedélyeket egy nyári délután, amikor egy autós figyelmetlenül kanyarodva összeütközött egy menetrend szerinti villamossal. Az esetet tovább súlyosbította, hogy villamoskarambolt okozó sofőr nem maradt a helyszínen, hanem futva távozott, mindezt a kamerák is rögzítették. A rendőrség gyors munkájának köszönhetően azonban nem maradt sokáig ismeretlen az elkövető – írja a police.hu.

A villamoskarambol okozója jogosítvány nélkül hajtott bele a villamosba, majd futva menekült
A villamoskarambol okozója jogosítvány nélkül hajtott bele a villamosba, majd futva menekült
Forrás: police.hu

Nyúlcipőt húzott a villamoskarambol okozója

Június 5-én délután, a Jókai Mór utca és a Honvéd utca kereszteződésében egy személyautó az 52-es villamos elé hajtott. A villamos vezetője már nem tudta elkerülni az ütközést, így a két jármű összeütközött. A villamoson utazók közül senki nem sérült meg. A gépkocsi vezetője azonban nem maradt a helyszínen: kiszállt, és anélkül, hogy meggyőződött volna az esetleges sérülésekről vagy anyagi károkról, futva elhagyta a területet. A szokatlan menekülést térfigyelő kamerák rögzítették. A Budapesti Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti egysége a helyszíni szemle mellett adatgyűjtést végzett, több tanút is kihallgatott, és végül azonosította a feltételezett sofőrt, a 40 éves G. Pétert.

Több jogsértés is kiderült

A férfit augusztus 7-én gyanúsítottként hallgatták ki cserbenhagyás és közérdekű üzem működésének gondatlan megzavarása miatt. A nyomozás során az is kiderült, hogy a sofőr nem rendelkezett vezetői engedéllyel, így szabálysértési eljárás is indult ellene engedély nélküli vezetés miatt.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
