Villanyoszlopot döntött ki egy autó Balatonalmádiban

Lesodródott az úttestről, kidöntött egy beton villanyoszlopot, majd egy kerítés mellett állt meg egy gépkocsi Balatonalmádiban, a 71-es főút Balatonfüredi úti szakaszán, a 27-es kilométerszelvénynél.

Forrás: KATVÉD

A balatonfűzfői hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, amelynek vezetője az egység kiérkezése előtt saját erejéből ki tudott szállni. A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek, félpályás útlezárás mellett dolgoznak.