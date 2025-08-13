Félpályás útlezárás
Villanyoszlopot döntött ki egy autó Balatonalmádiban
Fél pályán halad a forgalom a Balatonfüredi út érintett szakaszán.
Lesodródott az úttestről, kidöntött egy beton villanyoszlopot, majd egy kerítés mellett állt meg egy gépkocsi Balatonalmádiban, a 71-es főút Balatonfüredi úti szakaszán, a 27-es kilométerszelvénynél.
A balatonfűzfői hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, amelynek vezetője az egység kiérkezése előtt saját erejéből ki tudott szállni. A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek, félpályás útlezárás mellett dolgoznak.
