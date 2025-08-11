1 órája
Vízimentők küzdöttek egy nő életéért a Balatonnál, sajnos nem tudták megmenteni
A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és az Önkéntes Tűzoltó Egyesület hétvégi összefoglalójában egy újabb életmentő beavatkozásról számolt be a Balaton partján.
A VMSZ Alfa nevű sürgősségi mentőhajója délelőtt egy vízben rosszul lett nő segítségére sietett. Szerencsére a hölgy férje azonnal a segítségére volt, és amíg a strandi vízimentő a mentőkatamaránnal ki nem evezett, ő tartotta a bajbajutottat, megakadályozva a vízbe merülést.
A mentőkatamaránra emelték a nőt, majd azonnal megkezdték az újraélesztést. A mentőhajó dolgozója megkérte a férjet, hogy evezzen vissza a partra, hogy minél előbb szaksegítséget kapjanak.
Amikor a partra emelték a bajbajutottat, az Alfa egészségügyi személyzete és a mentőszolgálat is már a helyszínen volt, így a szakemberek magas szinten folytathatták az újraélesztést. Sajnos a beavatkozás ellenére a nő életét nem sikerült megmenteni.