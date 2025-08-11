augusztus 11., hétfő

Drámai pillanatok a magyar tengernél

45 perce

Vízimentők küzdöttek egy nő életéért a Balatonnál, sajnos nem tudták megmenteni

A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és az Önkéntes Tűzoltó Egyesület hétvégi összefoglalójában egy újabb életmentő beavatkozásról számolt be a Balaton partján.

A VMSZ Alfa nevű sürgősségi mentőhajója délelőtt egy vízben rosszul lett nő segítségére sietett. Szerencsére a hölgy férje azonnal a segítségére volt, és amíg a strandi vízimentő a mentőkatamaránnal ki nem evezett, ő tartotta a bajbajutottat, megakadályozva a vízbe merülést.

Forrás: VMSZ – Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és ÖTE/Facebook

A mentőkatamaránra emelték a nőt, majd azonnal megkezdték az újraélesztést. A mentőhajó dolgozója megkérte a férjet, hogy evezzen vissza a partra, hogy minél előbb szaksegítséget kapjanak.

Vízimentők küzdöttek egy nő életéért a Balatonnál, sajnos nem tudták megmenteni

Amikor a partra emelték a bajbajutottat, az Alfa egészségügyi személyzete és a mentőszolgálat is már a helyszínen volt, így a szakemberek magas szinten folytathatták az újraélesztést. Sajnos a beavatkozás ellenére a nő életét nem sikerült megmenteni.

 

