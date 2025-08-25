augusztus 25., hétfő

Hétvégi összefoglaló

17 perce

Ezen a hűvös hétvégén is akadt dolga a vízimentőknek

A VMSZ - Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és ÖTE a hétvégén több könnyű sérültet is elláttak, vitorlásokat mentettek és búvárokat is bevetetettek.

Veol.hu
Fotó: VMSZ - Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és ÖTE/Facebook

„Kollégáink mind a két napon a CoreComm Solar Boat Challenge napelemes hajóversenyt biztosították” – írja a hétvégéről a VMSZ - Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és ÖTE.

Fotó: VMSZ - Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és ÖTE/Facebook

A Rupert nevű sürgősségi mentőhajó 3 homokpadon akadt vitorlás eszköz mentését végezte el a hétvége során. 

Vízimentők hétvégi összefoglalója

Búvárszolgálatuk egy stég alá esett mobiltelefont, valamint egy kikötőben vízbe esett napszemüveget emelt ki a vízből. A strandi vízimentők 27 könnyű sérültet láttak el a partokon – zárják a posztot. 

Ezen a hűvös hétvégén is akadt dolga a vízimentőknek

Fotók: VMSZ - Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és ÖTE/Facebook

 

 

