Ezen a hűvös hétvégén is akadt dolga a vízimentőknek
A VMSZ - Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és ÖTE a hétvégén több könnyű sérültet is elláttak, vitorlásokat mentettek és búvárokat is bevetetettek.
Fotó: VMSZ - Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és ÖTE/Facebook
„Kollégáink mind a két napon a CoreComm Solar Boat Challenge napelemes hajóversenyt biztosították” – írja a hétvégéről a VMSZ - Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és ÖTE.
A Rupert nevű sürgősségi mentőhajó 3 homokpadon akadt vitorlás eszköz mentését végezte el a hétvége során.
Vízimentők hétvégi összefoglalója
Búvárszolgálatuk egy stég alá esett mobiltelefont, valamint egy kikötőben vízbe esett napszemüveget emelt ki a vízből. A strandi vízimentők 27 könnyű sérültet láttak el a partokon – zárják a posztot.
