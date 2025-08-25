Ezen a hűvös hétvégén is akadt dolga a vízimentőknek

„Kollégáink mind a két napon a CoreComm Solar Boat Challenge napelemes hajóversenyt biztosították” – írja a hétvégéről a VMSZ - Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és ÖTE.

A vízimentők búvárszolgálata egy stég alá esett mobiltelefont is kiemelt a vízből

Fotó: VMSZ - Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és ÖTE/Facebook

A Rupert nevű sürgősségi mentőhajó 3 homokpadon akadt vitorlás eszköz mentését végezte el a hétvége során.

Vízimentők hétvégi összefoglalója

Búvárszolgálatuk egy stég alá esett mobiltelefont, valamint egy kikötőben vízbe esett napszemüveget emelt ki a vízből. A strandi vízimentők 27 könnyű sérültet láttak el a partokon – zárják a posztot.