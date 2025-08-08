Vonat és személyautó ütközött a Bakonyban (helyszíni fotók)

Vonat és személyautó ütközött össze Bakonyszentlászló és Fenyőfő között, a vinyei átjárónál. A pannonhalmai hivatásos és a veszprémvarsányi önkéntes tűzoltók áramtalanították a gépkocsit. A helyszínre mentő is érkezett.

Forrás: Veszprémvarsány Tűzoltó Egyesület

A vonaton összesen huszonheten utaztak. Bakonyszentlászló és Zirc között vonatpótló autóbusz fog közlekedni, ezért a Győr–Veszprém vonalon hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos közlekedésre kell számítani baleseti helyszínelés miatt – írja a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Forrás: katasztrofavedelem.hu

A MÁVINFORM tájékoztatása alapján:

A Veszprémből 9:35-kor Győrbe elindult személyvonat (39527) helyett Vinye–Győr között pótlóbusszal utazhatnak

A Győrből 10:13-kor Veszprémbe elindult személyvonat (39514) helyett Bakonyszentlászló–Veszprém között pótlóbusszal utazhatnak.