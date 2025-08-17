augusztus 17., vasárnap

Halálos baleset

1 órája

Szörnyű tragédia: halálra gázolt egy gyalogost a veszprémi vonat

A Veszprémből 4:58-kor Budapestre elindult sebesvonat Agárdon a Camping utcai fénysorompós vasúti átjáróban elütött egy gyalogost, aki a balesetben életét vesztette.

Veol.hu

Vasárnap reggeltől baleseti helyszínelés miatt Gárdony és Székesfehérvár között a vonatok csak egy vágányon közlekednek, a székesfehérvári vonalon a menetidő 15-20 perccel megnőhet, vonatkimaradásokra is számítani kell. 

Változások a vonatmenetrendben

Forgalmi változások:

  • A Göcsej és a Bakony IC-k csak Veszprém és Székesfehérvár között járnak.
  • A G43-as vonatok csak Kőbánya-Kispest és Gárdony között, a Z30-as vonatok csak a Déli pályaudvar és Kápolnásnyék között járnak.
  • A távolsági vonatok Kápolnásnyéken és Gárdonyban megállnak.
  • Gárdony és Székesfehérvár között pótlóbuszok is közlekednek.
  • A dél-balatoni és az észak-balatoni vonal IC vonatai helyjegy váltása nélkül vehetők igénybe.
  • Gárdony és Székesfehérvár között a Volán járatain a vasúti jegyek érvényesek.

 

 

