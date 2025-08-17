Halálos baleset
30 perce
Szörnyű tragédia: halálra gázolt egy gyalogost a veszprémi vonat
A Veszprémből 4:58-kor Budapestre elindult sebesvonat Agárdon a Camping utcai fénysorompós vasúti átjáróban elütött egy gyalogost, aki a balesetben életét vesztette.
Vasárnap reggeltől baleseti helyszínelés miatt Gárdony és Székesfehérvár között a vonatok csak egy vágányon közlekednek, a székesfehérvári vonalon a menetidő 15-20 perccel megnőhet, vonatkimaradásokra is számítani kell.
Változások a vonatmenetrendben
Forgalmi változások:
- A Göcsej és a Bakony IC-k csak Veszprém és Székesfehérvár között járnak.
- A G43-as vonatok csak Kőbánya-Kispest és Gárdony között, a Z30-as vonatok csak a Déli pályaudvar és Kápolnásnyék között járnak.
- A távolsági vonatok Kápolnásnyéken és Gárdonyban megállnak.
- Gárdony és Székesfehérvár között pótlóbuszok is közlekednek.
- A dél-balatoni és az észak-balatoni vonal IC vonatai helyjegy váltása nélkül vehetők igénybe.
- Gárdony és Székesfehérvár között a Volán járatain a vasúti jegyek érvényesek.
