Szörnyű tragédia: halálra gázolt egy gyalogost a veszprémi vonat

Vasárnap reggeltől baleseti helyszínelés miatt Gárdony és Székesfehérvár között a vonatok csak egy vágányon közlekednek, a székesfehérvári vonalon a menetidő 15-20 perccel megnőhet, vonatkimaradásokra is számítani kell.

A Veszprémből induló sebesvonat gyalogost gázolt Agárdnál

Fotó: Shutterstock illusztráció

Változások a vonatmenetrendben

Forgalmi változások: