Új helyszíni fotók és videó a 73-as úti balesetről

Egy terepjáró letért az útról, fák közé hajtott, egy személy utazott benne. A 73-as főúton történt baleset helyszínére a balatonfüredi önkormányzati, valamint a veszprémi hivatásos tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a járművet.

Baleset a 73-as főúton

Fotó: Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság

Fák közé csapódott egy terepjáró a 73-as főúton

A sofőrt a katasztrófavédelem munkatársai a mentőkkel közösen kiemelték a gépjárműből, súlyos sérülésekkel szállították kórházba. Az úttestre sok föld szóródott, ezért a mentés, helyszínelés és a útburkolat takarításának ideje alatt hosszan tartó torlódás alakult ki.