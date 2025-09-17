Fák közé csapódott
1 órája
Új helyszíni fotók és videó a 73-as úti balesetről
Tegnap beszámoltunk róla, hogy egy személyautó eddig tisztázatlan okból letért az útról és a fák közé hajtott a Nosztorinál.
Egy terepjáró letért az útról, fák közé hajtott, egy személy utazott benne. A 73-as főúton történt baleset helyszínére a balatonfüredi önkormányzati, valamint a veszprémi hivatásos tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a járművet.
Fák közé csapódott egy terepjáró a 73-as főúton
A sofőrt a katasztrófavédelem munkatársai a mentőkkel közösen kiemelték a gépjárműből, súlyos sérülésekkel szállították kórházba. Az úttestre sok föld szóródott, ezért a mentés, helyszínelés és a útburkolat takarításának ideje alatt hosszan tartó torlódás alakult ki.
Új helyszíni fotók a 73-as úti balesetrőlFotók: Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság
15 órája
Súlyos baleset a Nosztorin: mutatjuk a friss információkat és a helyszíni fotókat
