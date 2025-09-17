szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fák közé csapódott

1 órája

Új helyszíni fotók és videó a 73-as úti balesetről

Címkék#baleset#katasztrófavédelem#gépjármű

Tegnap beszámoltunk róla, hogy egy személyautó eddig tisztázatlan okból letért az útról és a fák közé hajtott a Nosztorinál.

Veol.hu

Egy terepjáró letért az útról, fák közé hajtott, egy személy utazott benne. A 73-as főúton történt baleset helyszínére a balatonfüredi önkormányzati, valamint a veszprémi hivatásos tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a járművet.

Baleset a 73-as főúton Fotó: Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság
Baleset a 73-as főúton
Fotó: Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság

Fák közé csapódott egy terepjáró a 73-as főúton

 A sofőrt a katasztrófavédelem munkatársai a mentőkkel közösen kiemelték a gépjárműből, súlyos sérülésekkel szállították kórházba. Az úttestre sok föld szóródott, ezért a mentés, helyszínelés és a útburkolat takarításának ideje alatt hosszan tartó torlódás alakult ki.

Új helyszíni fotók a 73-as úti balesetről

Fotók: Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság

 

