1 órája
A piros lámpa sem számított a sofőrnek (videó)
A Veszprém vármegyei rendőrség közösségi oldalán tett közzé egy videót.
A videón az látható, hogy egy lámpás kereszteződésben a tilos jelzés ellenére halad át egy fehér gépjármű. A rendőrség figyelmeztet, hogy az ilyen szabálysértéssel másokat is veszélybe sodor a felelőtlen sofőr.
Három tiltó tábla, egy ittas sofőr: a rendőrség videója figyelmeztet
Egy rövid, de tanulságos videót osztott meg a Veszprém megyei rendőrség a közösségi oldalán.
22 órája
