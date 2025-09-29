szeptember 29., hétfő

A piros lámpa sem számított a sofőrnek (videó)

A Veszprém vármegyei rendőrség közösségi oldalán tett közzé egy videót.

A videón az látható, hogy egy lámpás kereszteződésben a tilos jelzés ellenére halad át egy fehér gépjármű. A rendőrség figyelmeztet, hogy az ilyen szabálysértéssel másokat is veszélybe sodor a felelőtlen sofőr.

Három tiltó tábla, egy ittas sofőr: a rendőrség videója figyelmeztet

Egy rövid, de tanulságos videót osztott meg a Veszprém megyei rendőrség a közösségi oldalán. 

 

