A piros lámpa sem számított a sofőrnek (videó)

A videón az látható, hogy egy lámpás kereszteződésben a tilos jelzés ellenére halad át egy fehér gépjármű. A rendőrség figyelmeztet, hogy az ilyen szabálysértéssel másokat is veszélybe sodor a felelőtlen sofőr.

Három tiltó tábla, egy ittas sofőr: a rendőrség videója figyelmeztet

Egy rövid, de tanulságos videót osztott meg a Veszprém megyei rendőrség a közösségi oldalán.