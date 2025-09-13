A balatoni svindlikirály úgy mutyizott, hogy arra filmekben is csettintenek

A vádirat szerint a férfi 2022 áprilisától vezette az építőipari, illetve ács- és asztalosmunkákat is vállaló céget, azonban egy évvel később, annak ellenére, hogy megrendelései voltak és azokról számlát állított ki, melyek ellenértékét is átvette, az általános forgalmi adót már nem vallotta be és nem fizette meg. A negyedéves áfabevallásra köteles vádlott ezzel 2023. második, harmadik és negyedik negyedévére összesen közel másfél millió forint vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek – közölte a Veszprém Vármegyei Főügyészség.

A negyedéves áfabevallásra köteles vádlott közel másfél millió forint vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek

Fotó: Shutterstock

A vádlottnak ezen túl 2023 őszére már közel négy és fél millió forintos adótartozása állt fenn, amelyet az esedékességkor nem fizetett meg és az ellene elrendelt végrehajtás sem vezetett eredményre, ezért az adóhatóság, mint hitelező a cég felszámolását kezdeményezte, amelyet a bíróság 2024. február elején elrendelt, és a gazdasági társaság képviseletére felszámolót nevezett ki.

Áfacsalás és átverések sorozata

Annak ellenére, hogy a tulajdonosi jogokat már nem a vádlott gyakorolta, 2024 februárjában a céggel tovább dolgozott, arról az egyik önkormányzat részére a felszámoló tudta és hozzájárulása nélkül számlákat állított ki, melyek közel 900 000 forintos értékét készpénzben átvette, ám a bevételt a felszámoló elől eltitkolta, és ezzel a hitelezői igény kielégítését meghiúsította.

Az ügyészség a vádiratában az elkövetővel szemben börtönbüntetés és közügyek, valamint a gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője foglalkozás gyakorlásától történő eltiltását indítványozta.