Felfoghatatlan: magára hagyta haszontalannak ítélt kutyáját

A vádirat szerint az elkövető pár héttel korábban kapta meg a mudi jellegű kutyát, majd azt 2025. július 3-án délután gépkocsijával Szentkirályszabadja külterületére vitte, és egy réten azzal a szándékkal, hogy végleg magára hagyja, kitette – közöle az állatkínzással kapcsolatban a Veszprém Vármegyei Főügyészség.

Az állatkínzás áldozata egy mudi jellegű kutya volt

Fotó: police.hu

Állatkínzás: kidobta az út szélére kutyáját

A vádlott cselekményét azonban egy arra járó tanú észlelte, és értesítette a közelben lévő állatmenhelyet.

Az ügyészség a vádiratában tárgyalás mellőzésével büntetővégzés meghozatalát és abban felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta a férfival szemben.