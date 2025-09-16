2 órája
Felfoghatatlan: magára hagyta haszontalannak ítélt kutyáját
Állatkínzás vétsége miatt emelt vádat a Veszprémi Járási Ügyészség azzal az 59 éves férfival szemben, aki idén nyáron úgy akart megszabadulni haszontalannak ítélt kutyájától, hogy azt Szentkirályszabadja közelében magára hagyta.
A vádirat szerint az elkövető pár héttel korábban kapta meg a mudi jellegű kutyát, majd azt 2025. július 3-án délután gépkocsijával Szentkirályszabadja külterületére vitte, és egy réten azzal a szándékkal, hogy végleg magára hagyja, kitette – közöle az állatkínzással kapcsolatban a Veszprém Vármegyei Főügyészség.
Állatkínzás: kidobta az út szélére kutyáját
A vádlott cselekményét azonban egy arra járó tanú észlelte, és értesítette a közelben lévő állatmenhelyet.
Az ügyészség a vádiratában tárgyalás mellőzésével büntetővégzés meghozatalát és abban felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta a férfival szemben.
