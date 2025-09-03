Állatkínzás: elfogták azt a férfit, aki 95 km/órával vonszolta kutyáját az aszfalton

Ovádi Péter állatvédelmi kormánybiztos közösségi oldalán reagált a hírre: „A kiskunfélegyházi állatkínzás ügyében azonnal felvettem a kapcsolatot a rendőrséggel, az ügy teljes körű kivizsgálásáról biztosítottak. Egy állatkínzó sem maradhat büntetlenül – ezért szigorítottuk a büntetőjogi szabályozást!” – írta.

Az Országgyűlés az elmúlt években több alkalommal szigorította az állatvédelmi jogszabályokat. Az állat különös szenvedését okozó bántalmazás ma már súlyosabb büntetést von maga után, mint korábban, és a bíróság akár el is tilthatja az elkövetőt az állattartástól, amíg kötelező állatvédelmi képzést nem végez el. A cél, hogy a hasonló esetek visszaszoruljanak, és a védtelen állatok gyorsabban biztonságba kerüljenek.

A tiszaalpári ügy egy újabb, sokkoló példa arra, milyen embertelen tettek ellen kell fellépni. A hatóságok gyors akciója és a civil bejelentők együttműködése most egy életet mentett meg, és remélhetőleg elrettentő üzenetet küld minden potenciális állatkínzónak: a kegyetlenség nem maradhat következmények nélkül.