1 órája
Elfogták azt a férfit, aki 95 km/órával vonszolta kutyáját az aszfalton
Megrázó állatkínzás híre rázta meg a közvéleményt: a rendőrség elfogta azt a férfit, aki szeptember 1-jén Tiszaalpár és Kiskunfélegyháza között autója után kötött egy kutyát, majd körülbelül 95 kilométer per órás sebességgel vonszolta az aszfalton. A döbbenetes esetet egy másik sofőr vette észre, aki próbálta megállítani a járművet, rádudált, de az autó vezetője inkább berakta a kutyát a csomagtartóba, majd elhajtott a helyszínről.
Az esetről készült videót a szemtanú azonnal a rendőrség rendelkezésére bocsátotta. A nyomozók ellenőrizték a helyszínt, ahol rövid időn belül egy olyan autóra bukkantak, amely mindenben megegyezett a felvételeken látható járművel. Gyorsan kiderült, hogy valóban a keresett sofőrről és autóról van szó. A férfi házában tartott kutatás során megtalálták a négylábút is, aki nagyon rossz állapotban volt. Az állatot azonnal állatorvoshoz vitték, majd menhelyre szállították, a sofőrt pedig állatkínzás miatt elfogták. A rendőrség kezdeményezte előzetes letartóztatását.
A hatóságok szerint az ügy súlyosságát jelzi, hogy a kutyát különös szenvedést okozó bánásmóddal kínozták, ami már a Btk. szerinti minősített állatkínzás bűntettének számít. A nyomozók tájékoztatása szerint a férfi kihallgatása folyamatban van, az ügyészség pedig dönt a további intézkedésekről.
Az erről a témáról szóló cikkünkben mindenki megnézheti a brutális videófelvételt. Csak is saját felelősségre!
Brutális állatkínzás: 95 km/órával húzta kutyáját az úton egy sofőr (videó)
Állatkínzás: elfogták azt a férfit, aki 95 km/órával vonszolta kutyáját az aszfalton
Ovádi Péter állatvédelmi kormánybiztos közösségi oldalán reagált a hírre: „A kiskunfélegyházi állatkínzás ügyében azonnal felvettem a kapcsolatot a rendőrséggel, az ügy teljes körű kivizsgálásáról biztosítottak. Egy állatkínzó sem maradhat büntetlenül – ezért szigorítottuk a büntetőjogi szabályozást!” – írta.
Az Országgyűlés az elmúlt években több alkalommal szigorította az állatvédelmi jogszabályokat. Az állat különös szenvedését okozó bántalmazás ma már súlyosabb büntetést von maga után, mint korábban, és a bíróság akár el is tilthatja az elkövetőt az állattartástól, amíg kötelező állatvédelmi képzést nem végez el. A cél, hogy a hasonló esetek visszaszoruljanak, és a védtelen állatok gyorsabban biztonságba kerüljenek.
A tiszaalpári ügy egy újabb, sokkoló példa arra, milyen embertelen tettek ellen kell fellépni. A hatóságok gyors akciója és a civil bejelentők együttműködése most egy életet mentett meg, és remélhetőleg elrettentő üzenetet küld minden potenciális állatkínzónak: a kegyetlenség nem maradhat következmények nélkül.