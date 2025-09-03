szeptember 3., szerda

Hilda névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Az állat nagyon rossz állapotban van

1 órája

Elfogták azt a férfit, aki 95 km/órával vonszolta kutyáját az aszfalton

Címkék#kutya#állatkínzás bűntett#Ovádi Péter#rendőrség#állatkínzás

Megrázó állatkínzás híre rázta meg a közvéleményt: a rendőrség elfogta azt a férfit, aki szeptember 1-jén Tiszaalpár és Kiskunfélegyháza között autója után kötött egy kutyát, majd körülbelül 95 kilométer per órás sebességgel vonszolta az aszfalton. A döbbenetes esetet egy másik sofőr vette észre, aki próbálta megállítani a járművet, rádudált, de az autó vezetője inkább berakta a kutyát a csomagtartóba, majd elhajtott a helyszínről.

Titzl Vivien

Az esetről készült videót a szemtanú azonnal a rendőrség rendelkezésére bocsátotta. A nyomozók ellenőrizték a helyszínt, ahol rövid időn belül egy olyan autóra bukkantak, amely mindenben megegyezett a felvételeken látható járművel. Gyorsan kiderült, hogy valóban a keresett sofőrről és autóról van szó. A férfi házában tartott kutatás során megtalálták a négylábút is, aki nagyon rossz állapotban volt. Az állatot azonnal állatorvoshoz vitték, majd menhelyre szállították, a sofőrt pedig állatkínzás miatt elfogták. A rendőrség kezdeményezte előzetes letartóztatását.

Állatkínzás: elfogták azt a férfit, aki 95 km/órával vonszolta kutyáját az aszfalton
Állatkínzás: elfogták azt a férfit, aki 95 km/órával vonszolta kutyáját az aszfalton
Forrás:  Police.hu

 

A hatóságok szerint az ügy súlyosságát jelzi, hogy a kutyát különös szenvedést okozó bánásmóddal kínozták, ami már a Btk. szerinti minősített állatkínzás bűntettének számít. A nyomozók tájékoztatása szerint a férfi kihallgatása folyamatban van, az ügyészség pedig dönt a további intézkedésekről.

Az erről a témáról szóló cikkünkben mindenki megnézheti a brutális videófelvételt. Csak is saját felelősségre!

Állatkínzás: elfogták azt a férfit, aki 95 km/órával vonszolta kutyáját az aszfalton

Ovádi Péter állatvédelmi kormánybiztos közösségi oldalán reagált a hírre: „A kiskunfélegyházi állatkínzás ügyében azonnal felvettem a kapcsolatot a rendőrséggel, az ügy teljes körű kivizsgálásáról biztosítottak. Egy állatkínzó sem maradhat büntetlenül – ezért szigorítottuk a büntetőjogi szabályozást!” – írta.

Az Országgyűlés az elmúlt években több alkalommal szigorította az állatvédelmi jogszabályokat. Az állat különös szenvedését okozó bántalmazás ma már súlyosabb büntetést von maga után, mint korábban, és a bíróság akár el is tilthatja az elkövetőt az állattartástól, amíg kötelező állatvédelmi képzést nem végez el. A cél, hogy a hasonló esetek visszaszoruljanak, és a védtelen állatok gyorsabban biztonságba kerüljenek.

A tiszaalpári ügy egy újabb, sokkoló példa arra, milyen embertelen tettek ellen kell fellépni. A hatóságok gyors akciója és a civil bejelentők együttműködése most egy életet mentett meg, és remélhetőleg elrettentő üzenetet küld minden potenciális állatkínzónak: a kegyetlenség nem maradhat következmények nélkül.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu