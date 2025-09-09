1 órája
Szinte büntetlenül távozhatott a tiszaalpári állatkínzó – tombol a közvélemény
Óriási indulatokat kavart országszerte a tiszaalpári férfi ügye, aki közel száz kilométer per órás sebességgel vonszolta autója után a saját kutyáját. A történtek gyorsított eljárásban kerültek a Kecskeméti Járásbíróság elé, ahol V. István bűnösnek bizonyult állatkínzás vétségében – ám a közvélemény legnagyobb megdöbbenésére mindössze 425 ezer forintos pénzbírsággal megúszta.
Állatkínzás és felháborodás: 425 ezer forinttal megúszta a tiszaalpári állatkínzó. A férfi azzal védekezett, hogy előző este kötötte láncra az állatot, majd „elfelejtette” eloldani, amikor másnap reggel Tiszaalpárról Kiskunfélegyházára indult. A több kilométeren át tartó horrorisztikus út csak akkor ért véget, amikor egy másik autós jelezte neki: a kétéves kutya a földön, eszméletlen állapotban csúszik a kocsija mögött.
Az ítélet nem jogerős, az ügyészség súlyosbítást kért – nem véletlenül. A döntés ugyanis hatalmas felháborodást váltott ki, különösen az állatvédők körében. A Szurkolók az Állatokért Alapítvány közleményben reagált: szerintük „az állatvédelem ezen a napon megbukott”. Mint írták: „Az állatok jogait ma sárba tiporták. Ha nincs, aki alkalmazza a törvényeket, olyan, mintha nem is léteznének.”
A közfelháborodásra Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos is reagált. A politikus nyíltan kimondta: emberileg őt is felháborította a döntés, és bízik abban, hogy másodfokon méltó büntetés születik. Hangsúlyozta: az elmúlt években éppen azért hoztak szigorú jogszabályokat, hogy az állatkínzók valóban börtönbüntetést kaphassanak. „A törvény lehetőséget ad arra, hogy akár három év letöltendő szabadságvesztést szabjanak ki. Az Országgyűlés egyhangúlag támogatta a módosítást, és a társadalom is ezt várja el. Az ilyen ítéletek teljesen ellentétesek az állatvédelem szellemével” – fogalmazott.
A tiszaalpári ügy azért is kavart ekkora port, mert mindössze hetekkel korábban egy másik, sokkoló állatkínzási ügyben már született ítélet: a hírhedt csöngei szaporítót a bíróság két év börtönbüntetésre ítélte, amelyből egy év után feltételesen szabadulhat. Az osztrák nőnek ezen felül hét és félmillió forintos bírságot is fizetnie kell, és végleg eltiltották minden állattartástól és állatkereskedelmi tevékenységtől. Ez a döntés már előremutató volt, hiszen precedenst teremthet a jövő hasonló ügyeiben.
Éppen ezért értetlenkedik most mindenki: hogyan lehetséges, hogy míg a csöngei esetben a bíróság példás ítéletet hozott, a tiszaalpári férfi szinte büntetlenül távozhatott a tárgyalóteremből? A közösségi médiát elárasztották a felháborodott kommentek, több állatvédő csoport pedig tüntetést is kilátásba helyezett, ha másodfokon nem születik szigorúbb döntés.
A történet egyértelműen rávilágít arra, hogy az állatkínzás elleni küzdelem még mindig nem egységes a magyar igazságszolgáltatásban. Bár a jogszabályok valóban az egyik legszigorúbb európai keretrendszert adják, a bírósági gyakorlat sokszor elmarad a társadalom elvárásaitól. Márpedig – ahogy Ovádi Péter is hangsúlyozta – elrettentő ítéletek nélkül az állatkínzás soha nem fog visszaszorulni.
Az ügy tehát folytatódik: az ügyészség fellebbezett, és másodfokon dőlhet el, valóban börtönbe kerül-e a tiszaalpári férfi. Egy biztos: az emberek most nem engednék el az ügyet. Az állatvédők és a társadalom is azt üzenik: ideje véget vetni annak a korszaknak, amikor a kutyák és macskák sorsa csak pár százezer forintot ér a bíróság szemében.
