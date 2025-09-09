Szinte büntetlenül távozhatott a tiszaalpári állatkínzó – tombol a közvélemény

Állatkínzás és felháborodás: 425 ezer forinttal megúszta a tiszaalpári állatkínzó. A férfi azzal védekezett, hogy előző este kötötte láncra az állatot, majd „elfelejtette” eloldani, amikor másnap reggel Tiszaalpárról Kiskunfélegyházára indult. A több kilométeren át tartó horrorisztikus út csak akkor ért véget, amikor egy másik autós jelezte neki: a kétéves kutya a földön, eszméletlen állapotban csúszik a kocsija mögött.

Állatkínzás, ami megrázta az országot – felháborító döntés született

Forrás: Szurkolók az Állatokért Alapítvány/Facebook

Az ítélet nem jogerős, az ügyészség súlyosbítást kért – nem véletlenül. A döntés ugyanis hatalmas felháborodást váltott ki, különösen az állatvédők körében. A Szurkolók az Állatokért Alapítvány közleményben reagált: szerintük „az állatvédelem ezen a napon megbukott”. Mint írták: „Az állatok jogait ma sárba tiporták. Ha nincs, aki alkalmazza a törvényeket, olyan, mintha nem is léteznének.”

Állatkínzás: vérlázító ítélet született a kutyáját láncon húzó férfi ügyében

A közfelháborodásra Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos is reagált. A politikus nyíltan kimondta: emberileg őt is felháborította a döntés, és bízik abban, hogy másodfokon méltó büntetés születik. Hangsúlyozta: az elmúlt években éppen azért hoztak szigorú jogszabályokat, hogy az állatkínzók valóban börtönbüntetést kaphassanak. „A törvény lehetőséget ad arra, hogy akár három év letöltendő szabadságvesztést szabjanak ki. Az Országgyűlés egyhangúlag támogatta a módosítást, és a társadalom is ezt várja el. Az ilyen ítéletek teljesen ellentétesek az állatvédelem szellemével” – fogalmazott.

A tiszaalpári ügy azért is kavart ekkora port, mert mindössze hetekkel korábban egy másik, sokkoló állatkínzási ügyben már született ítélet: a hírhedt csöngei szaporítót a bíróság két év börtönbüntetésre ítélte, amelyből egy év után feltételesen szabadulhat. Az osztrák nőnek ezen felül hét és félmillió forintos bírságot is fizetnie kell, és végleg eltiltották minden állattartástól és állatkereskedelmi tevékenységtől. Ez a döntés már előremutató volt, hiszen precedenst teremthet a jövő hasonló ügyeiben.