Több mint 20 millió forintot kell fizetnie

29 perce

Soha nem látott szigor: rekordbírságot kapott a csöngei állatkínzó

Címkék#csöngei szaporítótelep#rekordbírság#állatvédelem#állatkínzás

Július 9-én ítélet született annak az osztrák nőnek az ügyében, akit hosszú éveken át tartó, rendszerszintű állatkínzással vádoltak. A Sárvári Járásbíróság nemcsak végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte a vádlottat, hanem véglegesen eltiltotta minden állattartással és állatkereskedelemmel kapcsolatos tevékenységtől. Ez az ítélet mérföldkő a hazai állatvédelemben: a bíróság egyértelművé tette, hogy az állatkínzás soha nem maradhat következmények nélkül.

Titzl Vivien

A vádiratból kiderült, hogy a B. M. monogrammal jelölt osztrák állampolgár Vas és Győr-Moson-Sopron vármegyei ingatlanjain több száz állatot tartott embertelen körülmények között, kizárólag anyagi haszonszerzés céljából. Csöngén három helyszínen 125 ausztrál juhászkutyát zsúfolt össze, Kőszegpatyon 56-ot, Csapodon pedig további 60 ebet, valamint különféle más házi- és haszonállatokat, köztük lovakat, juhokat és baromfikat. Az állatok éheztetve, elhanyagolva, sokszor betegségekkel küzdve éltek a telepeken, amelyek valójában illegális szaporítóként működtek. Természetesen ez az állatkínzási ügy sem maradhatott büntetlenül. 

Állatkínzás, amely megrázta az országot: rekordbírság a csöngei állatkínzó ügyében
Állatkínzás, amely megrázta az országot: rekordbírság a csöngei állatkínzó ügyében
Fotó: Cseh Gábor / Forrás: Vaol

Az eljárás során a vádlott beismerte bűnösségét, így a bíróság gyorsan meghozta döntését: két év börtönbüntetésre ítélték, amelyből egy év után feltételesen szabadlábra helyezhető. Az ítélet részeként a nőnek hét és félmillió forint pénzbírságot is meg kell fizetnie. Ez azonban csak a kezdet volt.

Állatkínzás soha nem maradhat következmények nélkül – rekordbírság a csöngei állatkínzóra

Az ügyhöz kapcsolódóan a Vas Vármegyei Kormányhivatal, állatvédő szervezetekkel és társhatóságokkal együttműködve, Magyarország történetének legnagyobb állatvédelmi akcióját hajtotta végre. Több száz állatot mentettek ki a szaporítótelepekről, az elkövetővel szemben pedig példátlan, 28,5 millió forintos állatvédelmi bírságot szabtak ki. Ez minden idők legmagasabb összege, amelyet hasonló ügyben kiszabtak hazánkban.

A nő megpróbált fellebbezni a határozat ellen, ám a Győri Törvényszék világos döntést hozott: a kérelem elutasításra került, így a rekordbírság jogerőre emelkedett. Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos közösségi oldalán megerősítette a hírt: „Győzelem a Győri Törvényszéken! Marad a Vas Vármegyei Kormányhivatal közel 29 millió forintos bírsága az osztrák szaporítóval szemben!”

A döntés nem csupán az állatvédőket tölti el elégtétellel, hanem erős társadalmi üzenetet is hordoz. Az elmúlt években rengeteg magyar állampolgár követelte, hogy a törvény szigorúbban lépjen fel az állatkínzók ellen. Most végre precedens született: a bírság mértéke, a szabadságvesztés és a végleges foglalkozástól való eltiltás együttesen azt mutatja, hogy a magyar igazságszolgáltatás nem tűri tovább az állatokkal való szisztematikus visszaélést.

Az esetről közösségi oldalán Vámos Zoltán, Vas vármegye főispánja is megszólalt. Az ő bejegyzését a vaol.hu oldalán olvashatják. 

Ez az ügy korszakhatár lehet a hazai állatvédelemben: a rekordbírság minden jövőbeli állatkínzó számára figyelmeztetés. A bíróság ítélete, a kormányhivatal példátlan fellépése és a társadalmi összefogás együtt jelezte: az állatok többé nem védtelenek.

 

