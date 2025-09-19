Soha nem látott szigor: rekordbírságot kapott a csöngei állatkínzó

A vádiratból kiderült, hogy a B. M. monogrammal jelölt osztrák állampolgár Vas és Győr-Moson-Sopron vármegyei ingatlanjain több száz állatot tartott embertelen körülmények között, kizárólag anyagi haszonszerzés céljából. Csöngén három helyszínen 125 ausztrál juhászkutyát zsúfolt össze, Kőszegpatyon 56-ot, Csapodon pedig további 60 ebet, valamint különféle más házi- és haszonállatokat, köztük lovakat, juhokat és baromfikat. Az állatok éheztetve, elhanyagolva, sokszor betegségekkel küzdve éltek a telepeken, amelyek valójában illegális szaporítóként működtek. Természetesen ez az állatkínzási ügy sem maradhatott büntetlenül.

Állatkínzás, amely megrázta az országot: rekordbírság a csöngei állatkínzó ügyében

Fotó: Cseh Gábor / Forrás: Vaol

Az eljárás során a vádlott beismerte bűnösségét, így a bíróság gyorsan meghozta döntését: két év börtönbüntetésre ítélték, amelyből egy év után feltételesen szabadlábra helyezhető. Az ítélet részeként a nőnek hét és félmillió forint pénzbírságot is meg kell fizetnie. Ez azonban csak a kezdet volt.

Állatkínzás soha nem maradhat következmények nélkül – rekordbírság a csöngei állatkínzóra

Az ügyhöz kapcsolódóan a Vas Vármegyei Kormányhivatal, állatvédő szervezetekkel és társhatóságokkal együttműködve, Magyarország történetének legnagyobb állatvédelmi akcióját hajtotta végre. Több száz állatot mentettek ki a szaporítótelepekről, az elkövetővel szemben pedig példátlan, 28,5 millió forintos állatvédelmi bírságot szabtak ki. Ez minden idők legmagasabb összege, amelyet hasonló ügyben kiszabtak hazánkban.

A nő megpróbált fellebbezni a határozat ellen, ám a Győri Törvényszék világos döntést hozott: a kérelem elutasításra került, így a rekordbírság jogerőre emelkedett. Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos közösségi oldalán megerősítette a hírt: „Győzelem a Győri Törvényszéken! Marad a Vas Vármegyei Kormányhivatal közel 29 millió forintos bírsága az osztrák szaporítóval szemben!”