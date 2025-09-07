Pénzbírsággal megúszhatja a pápai állatkínzó is, aki maga után húzta kutyáját a betonon?

Állatkínzások a közelmúltban

Augusztus végén a Veszprém Vármegyei Rendőrség számolt be arról, hogy autósok magukra hagyott kiskutyákra bukkantak. A három állathoz hamarosan további négy csapódott, így hét ebet kellett kimenteni a forgalmas útról.

Veszprém vármegyében augusztus közepén a rendőrök egy dudari nő ellen intézkedtek, aki a fűkasza damilját kötötte kutyája nyakára, majd lánccal egy karóhoz rögzítette. Állatkínzás miatt eljárást indítottak ellene.

Augusztus első napjaiban egy 55 éves nő ellen indítottak eljárást a veszprémi rendőrök állatkínzás gyanúja miatt. A nő három nyolchetes kölyökmacskát tett egy dobozba, majd a házak mögötti füves területre rakta ki őket. Az állatok élelem és víz nélkül maradtak, amikor a nő elment.

Július közepén egy Veszprém vármegyei kistelepülésen egy családi ház udvarán elpusztult egy kutya, a gazdáját napok óta nem látták. A kerítéssel körbehatárolt ház udvarán, egy facölöphöz láncolva találták meg az elhullott állatot. Közvetlen környezetében nem volt víz, illetve árnyékos helyet sem biztosított számára.