50 perce
Pénzbírsággal megúszhatja a pápai állatkínzó is, aki maga után húzta kutyáját a betonon?
Az egész országot felháborította a hír, hogy a kutyáját az autója után láncoló férfit a bíróság mindössze pénzbüntetésre ítéli. Csak az elmúlt pár hónapban több mint tíz állatkínzásról írt portálunk. És kit tartana vissza ezektől a szörnyű cselekedetektől némi pénz kifizetése?
Szeptember elején készült az a videó, melyben azt látható, hogy egy férfi 95 kilométer per órás sebességgel vonszolta kutyáját autója mögé kötve. A feljelentést követően a rendőrség rekord gyorsasággal az elkövetőt beazonosította és a kapitányságon előállították. Ezután mindenki abban bízott, hogy a Kecskeméti Járásbíróság méltó ítéletet hoz az ügyben. Sajnos nem így történt. V. Istvánt állatkínzás vétségében bűnösnek bizonyult, ám mindössze 425 ezer forintos pénzbírságot kapott.
Nemrég vármegyénkben is történt hasonló eset, mikor egy férfi egy nem a saját tulajdonát képező 14 éves Shih tzu fajtájú kutyust húzott métereken keresztül a betonon. A kutya szerencsére pár bőrsérüléssel megúszta a sétát, visszakerült gazdájához, aki megígérte, hogy soha többé nem adja oda a férfinak. Az ügyben a Pápai Rendőrkapitányság indított büntetőeljárást.
Állatkínzások a közelmúltban
Augusztus végén a Veszprém Vármegyei Rendőrség számolt be arról, hogy autósok magukra hagyott kiskutyákra bukkantak. A három állathoz hamarosan további négy csapódott, így hét ebet kellett kimenteni a forgalmas útról.
Veszprém vármegyében augusztus közepén a rendőrök egy dudari nő ellen intézkedtek, aki a fűkasza damilját kötötte kutyája nyakára, majd lánccal egy karóhoz rögzítette. Állatkínzás miatt eljárást indítottak ellene.
Augusztus első napjaiban egy 55 éves nő ellen indítottak eljárást a veszprémi rendőrök állatkínzás gyanúja miatt. A nő három nyolchetes kölyökmacskát tett egy dobozba, majd a házak mögötti füves területre rakta ki őket. Az állatok élelem és víz nélkül maradtak, amikor a nő elment.
Július közepén egy Veszprém vármegyei kistelepülésen egy családi ház udvarán elpusztult egy kutya, a gazdáját napok óta nem látták. A kerítéssel körbehatárolt ház udvarán, egy facölöphöz láncolva találták meg az elhullott állatot. Közvetlen környezetében nem volt víz, illetve árnyékos helyet sem biztosított számára.
Szomjan halt a tűző napon láncra vert kutya, gazdája napokra magára hagyta
Július legelején állatvédők tettek feljelentést, miután kiderült: egy férfi egyszerűen kitette kutyáját az út szélén, étel és víz nélkül. A fiatal, mudi jellegű kutyát egy járókelő vette észre Szentkirályszabadja határában, miután a sofőr egy személygépkocsiból kipöccintette, majd nyomtalanul elhajtott. A férfi ellen állatkínzás miatt folyik nyomozás.
Szintén július első napjaiban állatkínzás bűntette miatt indult nyomozás egy 40 éves férfi ellen, aki Veszprém környékén él, és arra kérte 51 éves ismerősét, hogy végezzen kutyái újszülött kölykeivel. A gyanú szerint a szentgáli férfi kivitte az öt kiskutyát az udvarra, ott elpusztította őket, majd a tetemeket a gazda dobta ki a kukába. Az elpusztított kölykök mellett további
- három felnőtt és öt,
- elhanyagolt kölyökkutya is a férfi tulajdonában volt, melyeket a rendőrség elvett tőle az eset után.
Vérlázító kegyetlenség: agyonütöttek és kukába dobtak öt kölyökkutyát
Május végén feljelentést tettek egy idős balatonfüredi férfi ellen, aki a hétvégi házánál tartotta német juhászkutyáját. A kutya nehezen mozgott, de a gazda nem gondoskodott sem az orvosi ellátásáról, sem a megfelelő etetéséről és itatásáról. A férfi beismerte, hogy évek óta nem vitte állatorvoshoz az ebet, így a kötelező oltásokat sem kapta meg.
Szintén május végén nyomozást folytattak egy 40 éves Veszprém környéki férfi és társa ellen. A családi házat bérlő férfi elismerte, hogy a mudi keverék kutyapárnak kölykei születtek, melyek közül ötöt – egy ismerőse közreműködésével – sorsára hagyott. A nyomozóknak bevallotta, képtelen volt maga „elintézni” a kiskutyákat. Egy ismerősét kérte meg erre, aki a ház udvarán lévő szemétgyűjtőbe dobta őket.
Május elején a tapolcai rendőrök gyanúsítottként hallgattak ki egy 44 éves férfit, aki kegyetlenül megölte két kutyáját. A helyi lakos elmondta, hogy marhafejbelövő eszközével oltotta ki mindkét állat életét, mert az utóbbi időben agresszívek lettek.