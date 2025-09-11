szeptember 11., csütörtök

Gyilkossági kísérlet

1 órája

Hangokat hallott, ezért több embert is meg akart ölni a zavart férfi a dunántúli kórházban

Címkék#ámokfutó#vádlott#incidens

A Főügyészség vádat emelt az ellen a férfi ellen, aki erőszakos téveszmék hatására három személy megölésére, illetve megsebesítésére tett kísérletet.

Farkas Réka

A vádirat szerint 2024. szeptember 21-én reggel az ámokfutó férfi Győrből Szombathely felé haladt az M86-os gyorsforgalmi úton, amikor egy közlekedési incidens során szándékosan elütötte az egyik sértettet, majd a másik felé irányította járművét. Ennek következtében az egyik sértett az úttestre esett, a másik a szalagkorláton keresztül átmenekült a töltésoldalon, és mindkettőjük kisebb horzsolásos sérüléseket szenvedett.

Az ámokfutó férfi a győri Petz-kórházban is agresszívan viselkedett
Forrás: kisalfold.hu

Nem nyugodott az ámokfutó férfi

Ezt követően a vádlott továbbhaladt, mígnem a csornai vasútállomás parkolójához ért, ahol a fejében hallott hangok utasítására két járművet próbált megszerezni, de a tulajdonosok megakadályozták az eltulajdonítást. A helyszínre érkező rendőrök a vádlottat agresszív viselkedése miatt a győri kórházba szállították, ahonnan az esti órákban elengedték. 

A vádlott az éjszakai órákban visszatért a kórházba, a sürgősségi osztályon lévő konyhából magához vett egy étkezőkést és várt.

Az ügy további részleteiről a kisalföld.hu oldalán olvashatnak.

A győri eset nem egyedi, Veszprém vámegyében is történt már ilyen, ugyanis egy tapolcai férfi is hasonló bűncselekményt követett el Veszprém utcáin, ő még a rendőröket sem kímélte.

 

