Baleset

1 órája

Árokba hajtott egy autó Sümeg és Zalaháp között

Címkék#baleset#Sümeg#Zalaháp#személyautó

A Gerinci úton történt a baleset.

Veol.hu

Árokba hajtott egy személyautó Sümeg és Zalaháp között, a Gerinci úton, a 15-ös kilométerszelvénynél. A gépkocsi a tetejére borult, amit a sümegi önkormányzati tűzoltók áramtalanítani fognak. A helyszínre mentő is érkezett.– számolt be róla a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A Gerinci úton történt a baleset
Forrás: katasztrofavedelem.hu

 

 

